Экстрасенс дала прогнозы по разным городам.

Экстрасенс Людмила Хомутовская в программе "Таня+" назвала украинские города, которые могут пострадать от ракетных ударов уже 24 августа, в День независимости Украины.

По ее словам, тяжелая ситуация сохраняется на востоке Украины. Также будут ракетные удары по центру Украины. Карты обещают нелегкий день и Западной Украине.

Кроме того, эксперт дала прогноз и по городам. Она отметила, что в Николаеве ситуация остается напряженной, как и ранее. Также на следующей неделе "прилетов" стоит ждать Одессе и Одесской области. Такая же ситуация ждет Харьков.

В Бахмуте тоже тихо не будет. По словам экстрасенса, ситуация немного улучшиться, но город будут обстреливать. Вражеские ракеты долетят и до Донецка, но там ситуация будет более-менее стабильной, а вот в области все будет намного сложнее.

Луганску экстрасенс предсказала обстрелы и разрушения на следующей неделе. Энергодар также будет страдать. Что касается Херсона, то там ситуация более-менее стабильная, но ночи будут неспокойные. Там могут быть взрывы. В Краматорске и Славянске тоже тихо не будет.

При этом Хомутовская добавила, что наступления со стороны Беларуси не будет.

Напомним, ранее экстрасенс дала прогноз по полному захвату Украины.

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