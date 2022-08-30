По словам астролога, до 4 сентября могут утихнуть боевые действия.

Астролог Светлана Буянова рассказала, что ждет Украину в период с 29 августа по 4 сентября. По ее словам, эта не такая важная неделя для нашей страны.

Она отметила, что в этот период Меркурий будет "ретроградить", поэтому влияние на Украину все же будет оказано.

"В любом случае приближение ретроградного Меркурия может застопорить активность на фронте, но может поспособствовать поднятию тем из прошлого. Думаю, что самыми важными темами будут уже захваченные ранее территории и ситуация с ними", - написала Буянова на своей странице в Instagram.

Відео дня:

Напомним, ранее астролог назвала сроки освобождения Херсона от оккупантов.

"Возможности по деокупации города - первые изменения мы уже заметили, будут они весь сентябрь где-то потихоньку, но с середины немного затянется ситуация. С конца сентября опять могут быть поползновения окупантов в сторону своих старых позиций. Пока до нового года полного возврата я не наблюдаю. Но тут до ноября решающие движения, еще все может поменятся. Мне больше кажется, что это может быть в районе марта-апреля 2023 года", - сказала Наталья Власенко.

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