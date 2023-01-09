Злые языки могут сглазить Водолеев.

Во вторник, 10 января, вокруг Водолеев будет твориться бесовщина, мистика и враги будут их преследовать. А вот Скорпионам стоит ждать прибыли. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнов ждет настоящая радость. Вы сможете искренне веселиться и будете на седьмом небе от счастья. Наслаждайтесь и игнорируйте негатив. Телец Тельцам можно браться за новые дела. Не бойтесь строить планы, найдите себе новое хобби или же попросту сделайте то, что давно откладывали. Видео дня Близнецы Карты Таро сулят Близнецам борьбу со страхами. Не бойтесь, смело смотрите опасности в лицо. Смелым ничего не грозит.

Рак

10 января Раков ждут романтические события. Отдайтесь страсти, забудьте обо всех делах и полностью посвятите себя любви.

Лев

Львам выпала карта, которая символизирует новые вершины. Вы близки к успеху, не сворачивайте с намеченного пути.

Дева

Во вторник Девам нельзя доверять даже самым близким друзьям. Слушайте только свое сердце, оно не обманет.

Весы

Карты Таро сулят Весам битву. Вам придется бороться за свое счастье, за место под солнцем и за всю свою судьбу. Найдите в себе силы и не сдавайтесь.

Скорпион

10 января на Скорпионов обрушится денежный дождь. Приятный бонус на работе, щедрый подарок от родственника или попросту счастливое стечение обстоятельств - богатство будет преследовать Скорпионов.

Стрелец

Стрельцам лучше сохранять бдительность. Не стоит рисковать, откажитесь от экстрима и споров с агрессивными людьми.

Козерог

Карты Таро пророчат Козерогам испытание на прочность. Вас будут критиковать, пытаться обидеть или же просто вынуждать отказаться от своих принципов. Не поддавайтесь, верьте в себя.

Водолей

Настоящая бесовщина будет преследовать Водолеев. Вас могут сглазить злые языки. Не привлекайте к себе много внимания, откажитесь от хвастовства.

Рыбы

В этот раз вам не нужно ловить удачу за хвост. Удача сама поймает Рыб. Наслаждайтесь успехом, вам повезет во всем.

Напомним, ранее астрологи назвали неудачников недели по знаку Зодиака.

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