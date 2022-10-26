Эксперт отметила, что зима будет сверхтяжелой для украинцев.

Астролог Наталья Власенко рассказала, что зима будет сверхтяжелой для украинцев. Нас ждут не только обстрелы, но и проблемы в финансовом секторе.

"Зимой в Украине могут возникнуть проблемы с валютой - с национальной банковской системой и в целом с валютным рынком. Например, скачки доллара или евро, поднятие налогов. Очень велика вероятность инфляции, многие продукты подорожают вдвое, но вероятность, что зарплаты будут повышаться, не больше", - сказала Власенко в интервью УНИАН.

Она добавила, что ближе к зиме мы можем заметить, как люди начинают активно продавать то, что сами вырастили на огородах, это будут первые звоночки.

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"Будет достаточно тяжело с ресурсами страны (речь о финансах, оплате коммунальных услуг). С конца января очень большие изменения в системе, мы можем увидеть много ошибок в каких-то договорах, но в военных ходах положительные результаты в виде новых земель", - уточнила астролог.

Напомним, астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какой зимы ожидать украинцам, что будет с ценами на продукты, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, когда ждать победы и восстановления страны.

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