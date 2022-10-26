Астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН рассказала, какой зимы ожидать украинцам, что будет с ценами на продукты, прекратятся ли массированные ракетные обстрелы, когда ждать победы и восстановления страны.

Ожидания зимы вызывает у украинцев непонимание, что делать - уезжать за границу или делать консервации, ведь цены на продукты могут "взлететь" еще больше. Также не покидает страх, что обстрелы будут продолжаться, и существует вероятность повторного вторжения с территории Беларуси...

Большинство экспертов прогнозируют, что эта зима будет действительно тяжелой. А что об этом говорят "небесные светила"? Об этом УНИАН расспросил астролога Наталью Власенко.

Наталья, сейчас многие эксперты говорят, что зима 2022-2023 будет сверхтяжелой для Украины. Скажите, что об этом говорят звезды?

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В декабре и январе мы увидим важные изменения в стране, могут быть завоеваны важные позиции на востоке. Особенно важными днями являются плюс-минус 5 дней около 11 января.

Соперничество в январе достигает какой-то кульминации. У Российской Федерации могут появляться союзники, или наоборот - союзники выступают против них, подставляют их, и благодаря этому в Украине будет происходить восстановление территорий. Также на востоке возможна какая-то непредвиденная ситуация.

Прекратятся ли зимой массированные ракетные обстрелы и забросы Украины дронами-камикадзе?

В феврале очень сильным будет военный сектор защиты, наша армия улучшит свои позиции, но обстрелы могут быть. Российская армия будет испытывать сложности, искать новые методы в решении военных задач.

Каким городам сейчас угрожает опасность?

Сейчас под ударом центральные области и Западная Украина. В ближайшее время тенденция может измениться. Ближе к зиме, постепенно, ухудшается ситуация с Сумской, Черниговской, Донецкой и Киевской областями.

Чего в ближайшее время ждать в экономике? В частности речь о тарифах на коммунальные услуги, ценах на продукты?

Зимой в Украине могут возникнуть проблемы с валютой - с национальной банковской системой и в целом с валютным рынком. Например, скачки доллара или евро, поднятие налогов. Очень велика вероятность инфляции, многие продукты подорожают вдвое, но вероятность, что зарплаты будут повышаться, не больше.

Ближе к зиме мы можем заметить, как люди начинают активно продавать то, что сами вырастили на огородах, это будут первые звоночки. Будет довольно трудно с ресурсами страны (финансы, оплата коммунальных услуг). С конца января очень большие изменения в системе, мы можем увидеть много ошибок в каких-то договорах, но в военных ходах положительные результаты в виде новых земель.

Еще одна тема, которая интересует украинцев: будет ли нападение со стороны Беларуси? Или, может быть, все останется на уровне угроз?

С 9 ноября по март ожидается, что Беларусь станет официальным союзником России. Их военные могут зайти на наши территории. Повышенная вероятность вторжения с их стороны, но мне кажется, что это будет больше манипуляция. Или будут пытаться, но далеко не уйдут из Беларуси.

Уже довольно большой промежуток времени экстрасенсы, астрологи, мольфары, тарологи говорят о том, что весной 2023 ожидается переломный момент на фронте. То есть, начнется отсчет до завершения войны и нашей победы. Каково ваше мнение?

Переломный момент на фронте ожидается в середине января, но первые звоночки нашей национальной победы мы заметим уже в декабре.

Однако вероятность полноценного завершения войны до конца года невелика. До конца 2022 года могут быть освобождены какие-то важные города.

Херсон?

Есть высокая вероятность, что Херсон вернется под контроль Украины уже в ноябре.

Когда Украина начнет восстанавливаться?

Постепенное восстановление Украина начнет с 2024 года. Это напрямую будет зависеть от того, кто придет к власти на президентских выборах. Но в 2025-2026 годах начнутся новые сложности: может быть повышена смертность по каким-то причинам, или национальные бунты. Но так же и будет большой прирост капитала страны. То есть восстановление страны будет, если позиция проиграется положительно.

Присоединится ли Украина к НАТО?

Есть возможность вступить в НАТО или получить какую-то важную поддержку от них с весны 2023 года.

Астролог Наталья Власенко в Instagram: instagram.com/astrolog_nataliya