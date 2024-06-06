По словам эксперта, только в 2025 году энергосистема Украины начнет восстанавливаться.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, какая ситуация будет с электроэнергией в Украине и когда можно ждать восстановления света.

Будущее Украины с электроэнергией

Сейчас мы находимся в сложном и переломном моменте для Украины, и будущее энергосистемы страны вызывает много вопросов и опасений. Макс Гордеев, как таролог и мольфар, чувствует и видит, что энергетическая ситуация в Украине останется острой проблемой, но также он видит надежду на улучшение.

Видео дня

Отключение света: причины и масштабы

"Я чувствую, что в ближайшем будущем отключения света в Украине будут продолжаться из-за целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру. Выпадает карта "Башня". Эта карта символизирует разрушения и хаос, что подтверждает: удары по электростанциям, подстанциям и линиям электропередач вызовут серьезные повреждения. Эти удары приведут к снижению общей мощности энергосистемы, что повлечет периодические отключения электроэнергии, особенно в зимний период, когда спрос на энергию значительно возрастает", - говорит мольфар.

Однако, в будущем, как показывает карта "Звезда", продолжил Гордеев, будет надежда и возрождение. Несмотря на разрушения, Украина сможет начать восстановление и укрепление своей энергетической инфраструктуры. Отключения электроэнергии могут продолжаться до конца 2024 года, но уже в начале 2025 года ситуация начнет стабилизироваться.

Восстановление и усиление энергосистемы

В ближайшем будущем украинское правительство и энергетические компании будут прилагать огромные усилия для восстановления поврежденной инфраструктуры. Выпадает карта "Восьмерка Пентаклей", символизирующая упорный труд и мастерство. Это указывает на то, что процесс восстановления будет трудоемким и потребует значительных усилий и времени.

"Я вижу, что восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно, чтобы минимизировать время отключений и обеспечить стабильное энергоснабжение", - добавил Гордеев.

Карта "Шестерка Пентаклей" указывает на международную помощь. В будущем многие страны и международные организации будут продолжать оказывать Украине финансовую и техническую поддержку. Это позволит ускорить ремонтные работы и укрепить защиту критической инфраструктуры. По словам мольфара, международная поддержка будет важным фактором в восстановлении Украины.

Долгосрочные прогнозы и перспективы

"Я вижу, что в долгосрочной перспективе украинское правительство планирует значительные инвестиции в модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры. Выпадает карта "Звезда", символизирующая надежду и возрождение. Это подтверждает, что несмотря на текущие проблемы, Украина сможет восстановить и укрепить свою энергосистему. Карта указывает на международную поддержку и технологические инновации, которые помогут в этом процессе", - говорит мольфар.

Карта "Император" подтверждает, что эти шаги будут структурированными и продуманными, что позволит повысить устойчивость энергосистемы к внешним воздействиям и обеспечить более стабильное и эффективное энергоснабжение для всей страны.

"Я вижу, что переход на возобновляемые источники энергии также станет стратегической целью Украины, что поможет уменьшить зависимость от внешних поставок и повысить энергетическую безопасность", - добавил Макс.

Международная поддержка и инвестиции

В будущем международная поддержка будет играть ключевую роль в восстановлении и развитии энергетической инфраструктуры Украины. Выпадает карта "Шестерка Чаш", символизирующая помощь и поддержку от друзей и союзников. Европейский Союз, США и другие страны-партнеры будут продолжать предоставлять финансовую помощь, оборудование и технические консультации. Эти усилия направлены на поддержку энергетической безопасности Украины и укрепление ее позиций на международной арене.

Карта "Десятка Пентаклей" указывает на долгосрочные инвестиции.

"Я вижу, что многие международные компании будут заинтересованы в инвестировании в украинскую энергетику. Инвестиции в модернизацию инфраструктуры, развитие возобновляемых источников энергии и внедрение передовых технологий помогут Украине не только восстановить энергосистему, но и сделать ее более устойчивой и эффективной", - подытожил эксперт.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

Вас также могут заинтересовать новости: