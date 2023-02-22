В четверг, 23 февраля, Весам нужно быть осторожнее, они рискуют пострадать из-за своей эмоциональности. Козерогов ждет день, полный страсти и любви. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.
Овен
Овнов ждет финансовая стабильность. Вы научитесь считать свои деньги и поймете, как сохранять и даже преумножать свое богатство.
Телец
Карты Таро сулят Тельцам поиски поддержки. Вы нуждаетесь в помощи, но не можете себе в этом признаться. Признайте свое поражение и обопритесь на сильное плечо.
Близнецы
Близнецы могут впасть в уныние. Вас ждет сильная усталость и апатия. Всему виной то, что вы истощены после постоянных споров, которые любите устраивать.
Рак
23 февраля Раки могут обрести счастье всей своей жизни. Вам нужно осознать, насколько вам повезло. Цените этот и будьте благодарны.
Лев
Львам придется "наступить себе на горло". Идите на уступки и не пытайтесь во всем доминировать. Иногда стоит взять время на отдых.
Дева
Девам стоит отказаться от лишних трат. Экономьте деньги и не делайте щедрых подарков. В дальнейшем вы будете благодарны себе за бережливость.
Весы
Весы рискуют оказаться в эпицентре серьезного взрыва негатива. Карты Таро советуют этому знаку следить за своими словами, вы можете превратить бытовую ссоры в невероятную катастрофу.
Скорпион
Скорпионов ждет приятная новость. Вы сможете осознать, насколько вам повезло с друзьями и родственниками. Проведите время с ними.
Стрелец
Карты Таро сулят Стрельцам удачу на работе. Вы сможете раскрыть в себе новые таланты. Однако не стоит задирать нос.
Козерог
Козероги будут купаться в страсти и ласке. Вас окружат любовью. Однако осторожнее, вулкан страсти может сбить вас с пути.
Водолей
Водолеям стоит взять жизнь в свою руки. Пора принимать решения и брать на себя ответственность.
Рыбы
Рыбам придется прощаться со своими привычками. Возможно, вы откажетесь от чего-то вредного, также возможно, что вы можете найти новое хобби или задуматься о спорте.
Напомним, ранее гуцульская мольфарка рассказала, когда закончится война.