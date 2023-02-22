Карты Таро сулят Тельцам поиски поддержки.

В четверг, 23 февраля, Весам нужно быть осторожнее, они рискуют пострадать из-за своей эмоциональности. Козерогов ждет день, полный страсти и любви. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет финансовая стабильность. Вы научитесь считать свои деньги и поймете, как сохранять и даже преумножать свое богатство.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам поиски поддержки. Вы нуждаетесь в помощи, но не можете себе в этом признаться. Признайте свое поражение и обопритесь на сильное плечо.

Видео дня

Близнецы

Близнецы могут впасть в уныние. Вас ждет сильная усталость и апатия. Всему виной то, что вы истощены после постоянных споров, которые любите устраивать.

Рак

23 февраля Раки могут обрести счастье всей своей жизни. Вам нужно осознать, насколько вам повезло. Цените этот и будьте благодарны.

Лев

Львам придется "наступить себе на горло". Идите на уступки и не пытайтесь во всем доминировать. Иногда стоит взять время на отдых.

Дева

Девам стоит отказаться от лишних трат. Экономьте деньги и не делайте щедрых подарков. В дальнейшем вы будете благодарны себе за бережливость.

Весы

Весы рискуют оказаться в эпицентре серьезного взрыва негатива. Карты Таро советуют этому знаку следить за своими словами, вы можете превратить бытовую ссоры в невероятную катастрофу.

Скорпион

Скорпионов ждет приятная новость. Вы сможете осознать, насколько вам повезло с друзьями и родственниками. Проведите время с ними.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам удачу на работе. Вы сможете раскрыть в себе новые таланты. Однако не стоит задирать нос.

Козерог

Козероги будут купаться в страсти и ласке. Вас окружат любовью. Однако осторожнее, вулкан страсти может сбить вас с пути.

Водолей

Водолеям стоит взять жизнь в свою руки. Пора принимать решения и брать на себя ответственность.

Рыбы

Рыбам придется прощаться со своими привычками. Возможно, вы откажетесь от чего-то вредного, также возможно, что вы можете найти новое хобби или задуматься о спорте.

Напомним, ранее гуцульская мольфарка рассказала, когда закончится война.

Вас также могут заинтересовать новости: