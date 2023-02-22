Страна-агрессор хочет захватить наши земли, Кремль хочет наживаться на Украине.

Гуцульская мольфарка Мария поделилась своим прогнозом относительно того, когда, по ее мнению, может закончиться война РФ против Украины. Она считает, что ближайшие месяцы будут тяжелыми.

По словам мольфарки, на фронте может произойти решающая битва. Также она думает, что ситуацию может изменить какое-то природное явление.

"Еще не скоро. Оно постепенно будет (заканчиваться - УНИАН), хуже всего будет в феврале и марте... Понимаете, Украина выигрывает. Но это будет что-то природное", - рассказала мольфарка для YouTube-канала "Гуцулендія".

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Она считает, что РФ может попытаться захватить еще больше территорий. Оккупанты могут пытаться всех запутать, имитировать наступления. Кроме этого, враг может готовить что-то масштабное.

"Может случиться один день, что может все взорваться", - считает мольфарка.

По словам Марии, России не нужны украинцы. Страна-агрессор хочет захватить наши земли, Кремль хочет наживаться на Украине.

Однако планы агрессора не осуществятся. Мольфарка говорит, что РФ может вовсе исчезнуть, такой страны может даже не существовать в будущем.

Напомним, ранее ведьма-некромант предупредила большой город Украины о неминуемой опасности.

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