В воскресенье Овнам стоит ждать приятных новостей.

26 февраля Весам нужно готовиться к скандалам и неприятным разговорам. А Рыб ждет настолько радостная новость, что они будут плакать от счастья. Что ждет другие знаки Зодиака в воскресенье - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам стоит ждать приятных новостей. Карты Таро сулят вам начало белой полосы в жизни. Вы можете расслабиться и выдохнуть.

Телец

В воскресенье Тельцам стоит заняться домашними делами. Наведите порядок, сделайте перестановку или же задумайтесь о ремонте. Вам нужно изменить что-то в своем доме.

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Близнецы

Близнецам нужно быть осторожнее с грубыми людьми. Вы можете нарваться на критику и сильно расстроиться из-за этого.

Рак

Карты Таро сулят Ракам растраты. Вам нужно отдать долг или оплатить что-то недешевое. Не огорчайтесь, это необходимо сделать, чтобы не прослыть нечестным должником.

Лев

Львам можно ждать приятного дня. Вас окружат заботой и теплом. Отвечайте взаимностью и дарите любовь в ответ.

Дева

Девам придется много думать. Судьба готовит для вас непростое испытание. Сконцентрируйтесь на своей цели и не позволяйте себе отвлекаться на пустяки.

Весы

Карты Таро пророчат Весам скандалы и разлуку с любимым человеком. На вас долго копили обиды, а теперь градус напряжения поднимется до максимума. Попробуйте искупить вину.

Скорпион

Скорпионам лучше остаться дома и никуда не идти. Возьмите выходной и отмените все встречи. Побудьте со своими близкими, это даст вам новые силы.

Стрелец

Стрельцов ждет гость из прошлого. Вы можете встретить человека, которого уже давно вычеркнули из своей жизни. Возможно, вам нужно зарыть топор войны и отпустить все обиды.

Козерог

Козероги будут порхать от счастья. Вас решат порадовать друзья. Возможно, вас ждут нежданные гости, которые подарят только приятные эмоции.

Водолей

Водолеям нужно задуматься о том, правильно ли они расставили приоритеты. Вы можете упускать что-то важное и совсем этого не замечать.

Рыбы

В жизнь Рыб ворвется ураган счастья. Вас ждут только хорошие эмоции, а некоторые новости могут быть настолько невероятными, что вы расплачетесь от счастья.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака потеряют все до копейки и обнищают уже на следующей неделе.

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