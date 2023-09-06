По ее словам, в их паре есть конфликт.

Ведьма-некромант, экстрасенс Мария Тихая разложила карты Таро на отношения ресторатора Михаила Кацурина и певицы Нади Дорофеевой. Она уверена, что артистка действительно любит своего супруга, однако его чувства к ней - игра.

"Паж кубков может свидетельствовать о том, что эти чувства только зародились. И это карта ребенка. А как любит ребенок? Она любит чистой любовью, без украшений и ложи. Но падает и карта "Дурак" - это игра. Я не вижу настоящих чувств от него (Кацурина, - УНИАН). Это пиар", - сказала Тихая.

Также ей выпала карта, свидетельствующая о том, что в паре Дорофеевой и Кацурина есть конфликты. По ее словам, ресторатор - свободолюбивый человек, он любит себя и никому не доверяет.

"Конфликты у них могут быть на почве денег и публичности. То есть речь о славе и карьере - кто первый, кто второй, кого больше снимают, кого больше любят фанаты. Тройка кубков - карта праздника. То есть Кацурин привязан к Наде, но он хочет гулянок. Пока он это потерял", - добавила Тихая.

Она отметила, что сейчас пара проходит такие этапы в жизни, что они могут оказаться на грани развода.

"Они все-таки расстануться. Я не говорю, что сейчас, но это возможно", - подытожила эксперт.

Стоит отметить, что Надя Дорофеева вышла замуж за Михаила Кацурина в июне 2023 года. В целом пара вместе уже больше года.

Напомним, ранее Надя Дорофеева трогательно спела гимн Украины и "порвала" сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: