Мария Тихая почувствовала, что самое желанное событие для всего мира произойдет уже в этом году.

Известная украинская ведьма-некромант Мария Тихая сделала прогноз касательно смерти российского диктатора Владимира Путина. Она спрогнозировала, что умрет Путин в муках, находясь у себя дома или в бункере:

"Дома у себя, в бункере или где он там будет. И будет такая ситуация, которую я четко вижу: кресло его императорское бордового цвета, он садится в него и резкая боль в голове. И все. Его забирают и принимают решение о какой-то резкой операции. Итог - это суд (карта суда, - ред). Смерть может быть уже в этом году".

Тихая отметила, что в прошлом году у нее не было энергетики смерти, когда она рассматривала образ Путина. В этом году ситуация изменилась.

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"Этот год мне фонит ощущением смерти Путина. Раньше такого не было. Что-то изменилось. Возможно, его даже подвели к такому состоянию. Я когда-то говорила, что ему что-то там в лекарства подмешивают. Его подводили к такому состоянию. Это ему ускоряли. Падает десятка кубков - это значит, что близкое окружение задействовано. Карта Суда - это они его убивали через какую-то жидкость", - сказала Мария Тихая в своем прогнозе.

Также она порадовала тем, что у Путина будет долгая и мучительная смерть, а его имущество и должность будут делить еще при жизни.

"Мне выпадает Дьявол и Смерть. Если такое выпадает, я могу с уверенностью сказать, что он очень сильно мучатся будет перед смертью. Очень. Это не будет быстро - заснул и умер", - резюмировала Мария Тихая.

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