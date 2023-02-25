Известный астролог перечислила главных "счастливчиков".

Астролог и таролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2023 года для всех знаков Зодиака. Эксперт утверждает, что троим нужно готовиться к финансовому благополучию - это могут быть Овны, Близнецы и Весы.

Овен

Буквально с первых дней месяца у Овнов будет везение и, как говорят, настоящая "пруха". Они могут даже выиграть в лотерею! Удача будет ходить за ними по пятам, поэтому не стоит бояться брать на себя ответственность и начинать новые дела.

Анжела Перл говорит, что на деньги у Овнов положительно будет влиять соединение Венеры с Юпитером. Доход может быть как в виде повышения оклада, так и в виде материальной помощи, компенсации, отчислений от инвестиций или от продажи чего-то.

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Близнецы

Первый месяц весны будет наполнен возможностями к развитию, получению новых навыков, практике. Конечно, это не пройдет бесследно для финансового состояния. Перл говорит, что Близнецов, например, могут повысить, поэтому будут платить им больше. Или, например, они решат взять в свой бизнес больше сотрудников, и будут нести за них ответственность, а те, в свою очередь, будут приносить больший доход.

Весы

Весам стоит ждать прихода денег от каких-то судебных разбирательств. Например, суд может назначить выплачивать Весам алименты. В районе новолуния 10 марта Весам могут помочь финансово. Также в эти даты они могут сами устраиваться на работу или нанимать кого-то к себе.

Напомним, ведьма-некромант предупредила крупный город Украины о неминуемой опасности.

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