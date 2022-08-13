В список попали Львы, Девы и Рыбы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, для представителей которых приготовлена очень сложная неделя – в период с 15 до 21 августа.

В список попали Львы, Девы и Рыбы.

Лев

Львы в указанный период рискуют встретить людей, которые негативно на них повлияют. Эти встречи лучше не допустить. Звезды советуют сдерживаться в общении особенно с незнакомыми людьми. А если они состоялись, то нужно как следует очиститься. В указанный период нужно больше отдыхать, посвятить максимальное время себе, даже полезно будет погрузиться в себя, почувствовать свои потребности.

Дева

Всю неделю Дев будет одолевать хандра и депрессия. Состояние, при котором ничего не хочется, только зарыться в одеяле и не вставать, будет привычным для этой недели. Спасет творчество. Звезды советуют креативить, вытягивать себя из поникшего состояния.

Рыбы

Рыбам грозит опасность так и не выйти из "черной" полосы. Некоторым это удастся, но не без помощи со стороны. Это должны быть очень близкие люди. В противном случае – полагаться нужно только на себя. А это значит – не терять веру, что все плохое очень скоро останется позади.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых скоро встретят вторую половинку.

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