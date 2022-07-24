По словам Яны Пасынковой, война еще будет продолжаться.

Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, кто одержит победу в убийственной войне - Украина или Россия.

По словам эксперта, окончание войны будет еще не скоро. При этом победит в ней однозначно Украина.

"Победа будет наша! По срокам, которые показывают карты на сегодня, мы победим через 15 месяцев с момента начала войны. Пока карты показывают так. Что будет дальше - нужно смотреть по месту и регулярно, так как война - это сотни тысяч решений ежедневно и картинка может и будет меняться", - сказала Пасынкова.

Также она отметила, что будет нападение на Украину со стороны Беларуси.

"Со стороны Беларуси на нашу землю придёт смерть. Даже не сомневайтесь в этом. Наша задача на этот раз быть в полной боевой готовности", - добавила эксперт.

Кроме того, Пасынкова рассказала, что ждет Украину в ближайшие годы.

"Война. Недостаток ресурсов. Разрушение экономики. Резкий прорыв. Смена системы. И наконец заслуженная комфортная, безопасная, безбедная жизнь! Именно для такого будущего сейчас умирают наши герои", - отметила таролог.

Напомним, ранее таролог Яна Пасынкова назвала город, который оккупанты не оставят в покое.

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