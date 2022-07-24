По словам эксперта, оккупанты будут бомбить Харьков.

Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала, что российские оккупанты пока не оставят в покое Харьков.

"Харьков интереснее захватчикам больше всего. Приоритетом для нас должно быть освобождение именно этого города. Все оккупированные города - неотъемлемая часть Украины! Так оно и будет! Это вопрос времени и тактики", - сказала Пасынкова.

Она добавила, что почти все большие города Украины находятся в опасности, особенно в августе. Но приоритетом для Украины должно быть освобождение Харькова.

"Возвращение этого города - почти половина нашей победы", - добавила таролог.

Напомним, ранее астролог определила судьбу Харькова и области. По словам Натальи Власенко, в Харьковской области сохраняется сложная ситуация. Там есть большие разрушения и перемены. До конца января у жителей может быть ощущение безнадёжности, трудности, имущество людей может быть уничтожено.

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