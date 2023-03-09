Март не принесет им ничего хорошего.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые до конца марта будут буквально утопать в проблемах и неприятностях. Из-за этого они могут впасть в продолжительную депрессию.

Близнецы

У вас совсем скоро могут возникнуть проблемы в личной жизни. Если в последнее время вы отстранились от своего партнера, были безразличны по отношению к нему, то готовьтесь, что бесследно для вас это не пройдет. Вы можете узнать об измене или просто о том, что ваш любимый человек хочет разорвать с вами отношения. Спасти их будет очень сложно, но если вы наберетесь терпения, мудрости и желание, то у вас может получиться.

Дева

Для вас весь март пройдет в конфликтах - дома, на работе, в кругу друзей. У вас может быть ощущение, что все испытывают ваше терпения, что люди пытаются "уколоть" вас побольнее, но астрологи советуют вам подумать о том, как вы себя ведете. Возможно, вы пытаетесь все контролировать, что раздражает людей, или сами язвите. Помните, что нас злит в людях то, что есть в нас самих. Делайте выводы!

Видео дня

Скорпион

Внезапно может вскрыться какая-то ваша тайна. Не исключено, что выдаст ее ваш близкий человек. Поэтому у вас будет два повода для раздумий. Во-первых, вам стоит понять, что не все можно рассказывать людям. Во-вторых, убедитесь в том, что этот человек заслуживает вашего общения и расположенности к нему. Не наступайте на одни и те же грабли.

Напомним, ранее астролог назвала год окончания войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: