Их жизнь не будет малиной.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых начало августа будет проблемным. Им придется преодолевать испытания и бороться с депрессивным состоянием.

Овен

У Овнов начинается сложный период, когда им придется доказывать, на что они способны. Времена, когда вам все падало с небес, уже давно прошли, теперь придется бороться за свое место под солнцем. Астрологи говорят, что вам нужно собрать всю свою волю в кулак и начать действовать. Если вы пустите ситуацию на самотек, то рискуете жестоко за это поплатиться. "Черная" полоса окажется затяжной, что приведет вас в депрессивное состояние на длительное время.

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Рак

Для Раков начало августа также будет тяжелым. Звезды сулят вам проблемы в личной жизни. Вы можете расстаться со своей второй половинкой. Вы, конечно, можете попытаться избежать этого, поговорив с любимым человеком по душам, но вряд ли вам удастся переубедить его, если он уже настроен на разрыв. Единственное, что вы можете сделать - это узнать причину и попытаться сделать работу над ошибками.

Водолей

Водолеи могут совершить роковую ошибку, которая будет стоит им карьеры. Астрологи говорят, что последнее время вы очень рассеяны, а поэтому допускаете ошибки. Вас ждет серьезный разговор с начальством, не исключено, что на повышенных тонах. Есть риск, что вас могут уволить. Чтобы избежать этого, будьте внимательнее и добросовестнее относитесь к своей работе.

Напомним, ранее астрологи назвали три счастливчика августа.

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