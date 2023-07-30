Они будут очень счастливы.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых август станет месяцем новых начинаний и реализации в разных сферах. В целом их ждет большой успех.

Лев

Уже в августе Львы смогут хорошенько отдохнуть и взяться за дела. Вероятно, вам надоело изо дня в день делать одно и то же, поэтому уже в конце лета вы можете решиться на перемены. Скорее всего, вас посетит гениальная идея, как усовершенствовать то, что и так хорошо работает, но чего-то не хватало. Ваша бизнес-идея будет оценена руководством, вы получите одобрение, если сделаете хорошую презентацию. В результате вас ждут не только новые вызовы, но и более высокая зарплата.

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Козерог

В первую очередь Козерогам стоит обратить внимание на свою личную жизнь. Уже этим летом вы можете создать семью, запланировать рождение детей и зажить полноценной счастливой жизнью. На работу у вас будет уходить не так много времени, так как там у вас все схвачено. Никаких потрясений или непредвиденных обстоятельств не предвидется. Поэтому в этом плане все будет спокойно. Думайте о семье!

Близнецы

В августе Близнецам посчастливится осуществить свою мечту. Это поднимет вас на три метра над уровнем неба. Вы испытаете такое счастье, которое очень сложно описать словами. Конец лета - период, когда вам все будет удаваться с легкостью, удача будет ходить за вами по пятам, а близкие и родные люди во всем будут помогать. Цените то, что имеете!

Напомним, всего три знака Зодиака вскоре будут на седьмом небе от счастья.

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