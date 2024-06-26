У трех знаков Зодиака будут большие проблемы с деньгами в июле: кто они

Астролог Влад Росс назвал тех, от кого отвернется удача.

Астролог Влад Росс перечислил знаки Зодиака, у которых в июле могут возникнуть большие проблемы в финансовой сфере. Проверьте, попали ли вы в этот список.

Весы

Весам на работе стоит остерегаться конфликтов с начальством, особенно в первых числах месяца. Инициатива может быть наказуема. А вот уже в середине месяца вы можете поговорить о новой должности. В финансовой сфере могут возникнуть проблемы, потому что обстоятельства могут потребовать от вас больших вложений. Например, вам придется вложить деньги в ремонт машины или квартиры.

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Скорпион

Влад Росс не рекомендует Скорпионам брать деньги в долг, потому что есть риск, что они не смогут их вернуть. В результате представители этого зодиакального созвездия рискуют попасть в долговую яму, выбраться из которой будет крайне сложно. Также в середине месяца может быть конфликт с руководством, лучше не перечить ему.

Козерог

У Козерогов также возможен конфликт с начальством, из-за чего они могут сменить работу и вообще род деятельности. С деньгами будут большие проблемы, вплоть до банкротства. Поэтому в финансовой сфере вам стоит быть более мудрыми и грамотными.

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