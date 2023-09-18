Она будет преследовать их до конца месяца.

Астрологи назвали два знака Зодиака, у которых в конце сентября возникнут серьезные проблемы. Загвоздка в том, что не они себе их создадут, а их недоброжелатели.

Кого ждет "черная" полоса уже в ближайшее время - читайте далее.

Телец

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Тельцы сами роют себе яму своим слишком длинным языком. Уже совсем скоро они могут выдать такую информацию, которую следовало бы держать в секрете, так как это чужая тайна. В результате человек, которого они обманули, может сильно вызвериться на них. Их отношениям наступит крах.

Более того, этот человек может отомстить Тельцам за все сказанное и сделанное. А месть, как все знают, может быть очень жестокой. Тельцы окажутся в не самой приятной ситуации.

Скорпион

"Черная" полоса наступит и в жизни Скорпионов. Любимый человек может разорвать с ними отношения, близкие отвернуться от них, да и на работе будут сплошн завалы. Вся проблема в том, что порой Скорпионы забывают о других, они думают только о себе. Окружающим это могло надоесть, поэтому они решать сделать паузу в общении.

Такая отстраненность людей может привести к тому, что Скорпионы впадут в депрессию. Выходить из нее вам придется самостоятельно. Так что берите себя в руки.

Напомним, у каких знаков Зодиака вскоре будут бабочки в животе.

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