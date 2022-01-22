Известный астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены в карьере и личной жизни.

В феврале некоторые знаки Зодиака смогут кардинально изменить свою жизнь. Этот месяц станет стартовым для Раков, Весов и Скорпионов.

Об этом говорится в гороскопе астролога Павла Глобы на февраль 2022 года, пишет Rsute.

Рак: гороскоп на февраль 2022

Представителей этого знака Зодиака ждут перемены в личной жизни. Одиноким Ракам Глоба советует присмотреться к своему окружению и даже сделать первый шаг. Находящихся в отношениях Раков ждет период взаимопонимания и комфорта.

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Весы: что ждет этот знак Зодиака в феврале

Весов в феврале 2022 года ждут перемены в первую очередь в профессиональной сфере. Глоба советует вам заметить и не упустить появившиеся возможности. Стремительный карьерный рост вам обеспечен! В личной жизни этому знаку Зодиака предстоит принять важное решение.

Скорпион: гороскоп Глобы на февраль

Скорпионов ждет романтический период, так что настраивайтесь на любовную волну. Февраль — лучший месяц для того, чтобы разобраться в себе, принять важное и ответственное решение. Вас ждет поддержка любимого человека.

Ранее Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год и рассказал, какие знаки Зодиака станут настоящими счастливчиками. Это Овен, Дева, Весы, Скорпион и Водолей.

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