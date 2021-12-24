Среди счастливчиков 2022 года - сразу пять знаков Зодиака.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год и рассказал, какие знаки Зодиака станут настоящими счастливчиками.

Некоторым удача в год Тигра улыбнется в финансовом плане, кому-то - в личной жизни, пишет Rsute.

Овен: гороскоп на 2022 год

Девиз Овнов в 2022 году - смелость и решительность. Этому знаку Зодиака не стоит бояться перемен в жизни, они только к лучшему. Овнам удастся стать финансово независимыми.

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Дева - среди знаков-счастливчиков 2022 года

Дева также станет любимчиком Водяного Тигра, который приведет ее к головокружительному успеху. Глоба прогнозирует, что в 2022 году одинокие Девы встретят свою любовь. А семейным представителям этого знака Зодиака астролог прогнозирует пополнение.

Скорпионам в 2022 году сулят успех

Скорпиона ждет карьерный рост, ему удастся стать финансово независимым и исполнить свои заветные мечты. Если этот знак Зодиака не будет лениться, их труд и усилия будут оплачены даже не вдвойне, а втройне.

Весам фортуна преподнесет приятные сюрпризы

Весов ждет финансовая независимость и исполнение самых заветных желаний, но стоит быть настойчивее и увереннее в себе. Фортуна будет часто преподносить приятные сюрпризы.

Водолеям Глоба обещает финансовый успех

Водолеев ждет финансовый успех в 2022 году. Этому знаку Зодиака будут поступать выгодные предложения касательно работы и бизнеса.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака в следующем году столкнутся с проблемами, кого из них ждут неприятные встречи и выгорание.

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