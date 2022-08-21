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Астрологи назвали три знака Зодиака, на стороне которых будет удача в период с 22 по 28 августа. Они смогут реализовать самые смелые желания.

Стрелец

Стрельцам очень повезет в финансовом плане. Их главное преимущество в том, что они умеют и любят зарабатывать деньги. Вас может посетить гениальная идея по развитию собственного бизнеса. Заручитесь поддержкой единомышленников и не бойтесь рисковать. Только в таком случае вы сможете добиться невероятных высот в новом деле. Астрологи уверены, что у вас все получится и совсем скоро вы будете купаться в деньгах и славе.

Рыбы

Мечтательным и романтичным Рыбкам выпадет шанс наладить свою личную жизнь. Эксперты утверждают, что судьба подарит вам человека, с которым вы ощутите новые эмоции, но не менее прекрасные. Он станет для вас надежным партнером по жизни. Высока вероятность того, что этот человек будет из вашей сферы деятельности. Поэтому вы можете еще и вместе придумать какое-то новое дело.

Водолей

А вот Водолеям удастся осуществить все свои мечты. Вы можете смело отправляться в путешествие, о котором давно мечтали. Также вы можете совершить масштабную покупку. Она может быть связана или с недвижимостью, или с очень дорогим аксессуаром, например. Не жалейте денег на свое удовольствие.

Напомним, двум знакам Зодиака особенно повезет на следующей неделе.

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