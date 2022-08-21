Речь идет об Овнах и Рыбах.

По прогнозам астрологов, практически всем знакам Зодиака предстоит сложная неделя – в период с 22 до 28 августа. Только двум знакам может улыбнуться удача.

Речь идет об Овнах и Рыбах.

Овен

Чтобы преуспеть в делах, Овнам нужно будет действовать, перехватывать инициативу, но при этом осознавать возможные последствия и брать на себя ответственность полностью. Это поможет действовать осмотрительно, не нарываться на опасности и по максимуму исключить риск. В таком случае шансы поймать удачу будут велики, появление новых возможностей и достижение целей не заставят себя долго ждать.

Рыбы

У Рыб наступает подходящее время для всяческих обновлений в жизни. Удачными будут покупки, решения о смене рода деятельности или места работы. Также можно смело планировать поездки или прогулки, выходы в свет, вечеринки и встречи с друзьями. Смена обстановки не только не помешает, она вдохновит и поможет зарядиться нужной энергией. Правильный настрой перед ответственным рывком в жизни – очень важный. А звезды именно такие перемены прогнозируют в будущем. Так что, стоит к ним подготовиться как следует.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, жизнь которых в корне поменяется с начала сентября.

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