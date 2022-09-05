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Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в ближайшее время ждут неприятности, которые им будет сложно преодолеть. Начало осени покажется им мрачным и отягощенным проблемами.

Стрелец

Стрельцов ждут серьезные проблемы на работе. Вероятно, ранее вы где-то допустили непоправимую ошибку, из-за чего теперь вам предстоят разбирательства с руководством. Будьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не потерять работу. Весь месяц вы будете находится в демотивационном состоянии, все будет валиться из рук, вы будете ругать себя за малейший промах.

Козерог

Представителей этого зодиакального созвездия ждут проблемы в личной жизни. Из-за вашей отстраненности и холодного отношения к партнеру, ваши отношения могут закончиться. Чтобы не потерпеть крах, вам стоит по душам поговорить с человеком и выяснить, что причиняет ему дискомфорт. В противном случае вы можете потерять любимого человека раз и навсегда.

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Дева

Девам начало осени сулит проблемы в общении с людьми. Вы будете находится на эмоциональной грани, что, конечно же, скажется на ваших отношениях с окружающими. Каждые жест, взгляд, слово будут вызывать у вас приступы агрессии. Поэтому лучше это время провести дома, подумать о будущем и о себе. Массовые мероприятия отложите до лучших времен.

Напомним, только три знака Зодиака никогда не лгут.

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