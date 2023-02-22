Кому не повезет в конце февраля - читайте далее.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в конце февраля могут столкнуться с рядом проблем. У них будет ощущение, что будто земля ушла из-под ног, однако найти решение все же придется.

Овен

Ранее у вас могли возникнуть конфликты на работе. Вы будете накручивать себя, переживать по этому поводу, пытаться изменить ситуацию. Но эксперты советуют вам залечь на дно, постарайтесь не появляться на глазах у недоброжелателей, не привлекайте к себе внимание. Только так конец февраля пройдет для вас более-менее спокойно. Позже ситуация наладится сама по себе.

Стрелец

Стрельцы привыкли полагаться только на себя, забыв о том, что их окружают люди, которым они небезразличны. В связи с этим они часто недооценивают своих близких. Поэтому уже совсем скоро они могут высказать Стрельцам все, что думают об их поведении. Разговор будет не из приятных. Будьте осторожны в высказываниях, иначе можете потерять близкого человека.

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Скорпион

Скорпионам не повезет в плане здоровья. Берегите горло, нос и уши. Вы можете подхватить вирус. Также на фоне ослабленного иммунитета о себе могут дать знать хронические заболевания. В конце этого месяца вы не будете вылазить из кабинета врача. Берегите себя и свое здоровье!

Напомним, в жизни трех знаков Зодиака начинается "белая полоса".

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