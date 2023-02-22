Им будет везти абсолютно во всем.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в марте 2023 года станут самыми счастливыми. Они смогут добиться всего о чем мечтали долгое время.

Телец

Наконец осуществится ваша мечта по поводу повышения заработной платы. Руководство оценит ваши старания и, конечно, щедро вознаградит вас за них. В марте вы будете купаться в деньгах. Поэтому смело можете осуществлять и другие свои мечты. Порадуйте себя каким-то подарком, но и отложите деньги на будущее. Финансовая граммотность - ваше все.

Рак

Возможно, ранее на вас свалилось много работы и других забот. Уже в начале марта вы справитесь со всем, что откладывали на потом. В середине месяца вам все же придется еще потрудиться ради комфортной жизни и статуса. А вот ближе к концу первого месяца весны вы сможете отдохнуть. Звезды располагают вас к приятному уик-енду в компании любимых людей.

Видео дня

Весы

Астрологи говорят, что если в начале марта вы покажете хорошие результаты на работе, высока вероятность того, что вы можете рассчитывать на повышение в должности. Продвижение по карьерной лестнице вас очень порадует, ведь вы давно этого ждали. Если же вы давно хотели сменить работу, то самое время это сделать.

Напомним, только два знака Зодиака ждет полное фиаско в марте.

Вас также могут заинтересовать новости: