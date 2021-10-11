В этом списке оказались добрые и покладистые Раки.

Астрологи рассказали, какие женщины чаще всего притягивают к себе плохих парней. Да, сначала с ними весело, но потом это может обернуться в настоящую пытку.

Рак

Женщины-Раки по своей натуре очень доверчивы. С детства у них есть заветная мечта - создать крепкую семью. Поэтому они бросаются в объятия первого встречного в надежде, что это будет любовь до гроба. Но не тут то было. Мужчины часто пользуются ими, так как эти дамы практически безотказны. Учтите это при выборе партнера.

Дева

Девы любят, чтобы все было идеально. Они являются легкой добычей для подлецов, так как плохие мальчики умеют подстраиваться. Еще один минус в том, что Девы быстро привыкают к своим партнерам, но потом пелена с их глаз спадает, и они начинают страдать. Все может дойти даже до депрессии.

Козерог

Читайте такжеКалендарь стрижек на октябрь: когда стричь волосы по фазе ЛуныДля Козерогов важно чувствовать себя любимыми. Когда они встречают мужчину, который проявляет к ним интерес, то сразу обо всем забывают. Эти дамы не умеют вовремя распознавать подлецов, поэтому часто страдают от разбитого сердца.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич