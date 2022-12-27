Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями на текущей неделе.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнутся с неприятностями в делах и потерять деньги на текущей неделе до 1 января включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют несколько обеднеть.

Знаки Зодиака, которые разорятся до Нового года

Неудачная неделя в финансовом плане ждет Весов. Предстаивтели данного знака Зодиака будут вынуждены разгребать различные неприятные ситуации на работе. Астрологи рекомендуют постараться меньше нервничать и не приносить плохие новости домой.

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У Козерогов еще не закончилась "черная" полоса, у них будут продолжаться дрязги на работе. Особенно неприятной будет вторая половина недели из-за Меркурия и его ретроградности. Астрологи советуют не забывать, что некоторые испытания бывают на пользу.

На текущей неделе на пути у Рыб могут встретиться негативные люди, которые будут ставить им палки в колеса. Придется дать им отпор, иначе можно потерять все. Представителям данного знака рекомендуют больше работать в указанный период, раслабляться не время.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, для которых 2023 станет началом новой жизни.

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