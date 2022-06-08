На первом месте оказались семейные Раки.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые ради своих родных и близких готовы буквально все. Они всегда готовы вас выслушать, поддержать и помочь. Измена и предательство для них - табу.

Рак

На первом месте оказались семейные Раки, которые чтят семейные традиции и домашний очаг. При выборе спутницы жизни руководствуются своими чувствами и эмоциями. Если они выбирают себе жену, то одну и на всю жизнь. Раки очень болезненно переживают расставания, поэтому сделают все, чтобы сохранить отношения. Более того, женщина, которая будет рядом с таким мужчиной, может быть уверена в его искренности и любви. А мужчины могут быть уверены, что если их спутница - Рак, то он испытает с ней настоящую любовь и сможет построить идеальную семью.

Лев

Львы не изменяют по одной причине: это проявление неуважения к самому себе. Для Львов очень важно быть авторитетом, пользоваться популярностью среди противоположного пола, но своей второй половинке они никогда не будут изменять. Кроме того, Львы сделают все, чтобы страсть в их отношениях с партнером никогда не угасла, а любовь только приумножалась.

Овен

Овны также не из тех, кто любит "ходить налево". Для них важно, чтобы отношения в семье были гармоничными. И если все складывается так как они любят, то об изменах и речи быть не может. К слову, Овны очень требовательны и к себе, и к своим партнерам. Но если вы готовы выдержать их ритм жизни, то счастье вам гарантировано.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как знаки Зодиака находят свою любовь.

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