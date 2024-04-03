Эти сны стоит запоминать, а не игнорировать.

Говорят, что только с четверга на пятницу снятся вещие сны, которые говорят о том, какое будущее вас ждет. Однако, по словам астрологов, есть несколько знаков Зодиака, которым они снятся регулярно. И таких только трое.

Овен

Чаще всего Овнам снятся вещие сны, связанные с глобальными проблемами. То есть во сне они могут предвидеть какие-то катаклизмы, изменения в стране и власти. Однако Овны часто не придают значения этим снам и очень быстро о них забывают. Астрологи же советуют запоминать их и обращать на них внимание, тогда, возможно, вам удастся что-то изменить в масштабном плане.

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Рак

Ракам часто снятся вещие сны, связанные с их семьей. Эти люди очень привязаны к своим близким и постоянно переживают за них. Более того, уних с родными настолько чувственная и тонкая связь, что во снах они могут видеть события, которые вскоре могут произойти с их близкими.

Скорпион

Астрологи говорят, что у Скорпионов хорошо развита интуиция, поэтому они могут увидеть сон, предсказывающий их будущее и какие-то перемены в жизни. Вам также рекомендуется их запоминать, потому что так вы сможете повлиять на ситуации, которые вам не очень-то и нравятся.

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