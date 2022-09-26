Но у них есть шанс все исправить.

Астрологи назвали три знака Зодиака, над которыми нависла угроза в плане увольнения с работы. Им нужно быть мкксимально внимательными и дорожелательными с руководством, чтобы избежать негативных последствий.

Овен

Овны могли ранее допустить серьезную ошибку, которая может стоить им карьеры. А все потому, что последнее время они расслабились и наслаждались прошлыми успехами. Если вы не хотите потерять работу, вам максимально стоит сконцентрироваться на делах. Также было бы не лишним, если бы вы откровенно поговорили со своим начальством и признали свою вину. Отнекиваться в этот раз не выйдет.

Телец

Тельцы могут потерять нынешнее место работы из-за более выгодного предложения. Но так вам может показаться только на первый взгляд. Все же лучше проверенное старое, чем неизвестное новое. Если в целом на нынешней работе вас все устраивает и вы видете перспективы, астрологи не советуют бросаться на новый "лакомый кусочек". Хорошо подумайте прежде, чем принимать такие серьезные решения.

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Рак

Ракам могла наскучить их работа. Да и личная жизнь у них вышла на первый план. При этом эксперты утверждают, что рай в шалаше может быть только первый месяц, а потом вам захочется кушать. Поэтому не стоит пренебрегать работой, которая позволяет вам комфортно жить. Пытайтесь искать баланс и двигаться вперед.

Напомним, трем знакам Зодиака очень повезет в личной жизни уже в октябре.

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