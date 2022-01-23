Их ждут проблемы как в карьере, так и в личной жизни.

Астрологи составили гороскоп на 2022 год для трех знаков Зодиака. Их звезды предупреждают о проблемах и опасностях. При этом у вас есть шанс предотвратить необратимые последствия.

Лев

Львам может не повезти в личной жизни. Если вы не усмирите свой характер, вам грозит расставание с возлюбленным. Одиноким Львам рекомендуется быть добрее и открытие, чтобы привлечь в свою жизнь любовь. Проявление негативных черт характера вам будет только мешать.

Раки всегда пекутся о других больше, чем о самих себе. Но в 2022 году вас перестанет это устраивать, поэтому могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Также вы больше не будете подстраиваться и под свое руководство. Ваши амбиции могут привести вас как к успеху, так и к провалу. Будьте осторожнее и десять раз подумайте перед тем, как что-то сделать.

Козерог

Не зря говорят, что нужно учиться на чужих ошибках. Но Козероги - такие люди, которые уж сильно любят ходить по граблям. Да, порой они могут больно ранить, но с десятого раза до Козерогов таки дойдет. Кроме того, звезды советуют вам не быть слишком самоуверенными.

Напомним, ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака среди мужчин, которые умеют любить по-настоящему.

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