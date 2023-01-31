Они всегда выглядят привлекательно.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые много времени уделяют своему внешнему виду, поэтому даже в 60 лет они выглядят на 30. Как оказалось, таких людей не много.

Овен

Овны не только обожают разные бьюти-процедуры и уколы красоты, но и всячески оберегают себя от нервов и стрессов. Это позволяет им всегда оставаться молодыми и привлекательными. Однако это больше касается женщин, так как мужчины более склонны к возрастным изменениям. Чтобы притормозить старость, им рекомендуется больше заниматься спортом.

Лев

Львы настолько себя любят, что просто не могут допустить того, чтобы на их лице и шее появились морщины, на бедрах - целлюлит, а на животе - лишние складки. Поэтому они делают все для того, чтобы даже в 50 лет выглядеть молодо и красиво. Для Львов очень важно, чтобы ими восхищались.

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Весы

Весы - это прирожденные эстеты, для которых очень важно, чтобы все вокруг было красиво. Но и за собой они тщательно следят. Это те люди, которые принимают душ по 10 раз в день, а женщины этого знака Зодиака без макияжа даже порог дома не переступят. Кроме того, они регулярно посещают салоны красоты, что позволяет им всегда быть привлекательными.

Напомним, ранее таролог назвала год окончания войны в Украине.

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