По словам Тимощук, в 2023-м окончания боевых действий ждать не стоит.

Таролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что полномасштабная война в Украине может закончиться только через два года.

Как рассказала эксперт на своем YouTube-канале, полное прекращение войны может быть с 2025 года. Но уже с июля 2023 года в Украине начнется более благоприятный период, так сказать, первые звоночки нашей победы.

"Мы будем чувствовать силу и подвижки в мае. 15 аркан "Дьявола", которым обладает Российская Федерация, вошедшая на наши территории, заканчивается именно в мае. Летом будет намного проще", - сказала Тимощук.

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Таролог предрекла страшный период в войне

Ранее Яна Тимощук сказала, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, будут продолжаться и бомбежки городов. Поэтому эксперт призывает не посещать места большого скопления людей в феврале.

По ее словам, самыми опасными городами в феврале являются Запорожье, Одесса, Мелитополь, Киев, Суммы, Житомир, Винница и Краматорск.

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