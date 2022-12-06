Людям, рожденным под ними, грозят неприятности в делах.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют потерять источники дохода или большую сумму денег и тем самым значительно ухудшить свое финансовое положение до конца текущей недели – 11 декабря.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Людям, рожденным под ними, грозят неприятности в делах.

Знаки Зодиака, которые рискуют испортить себе жизнь.

Поддаться соблазнам и потратить больше, чем можно себе позволить, рискуют Близнецы. Представителям данного знака сейчас важно держать себя в руках или положиться на помощь близких, которые будут способны их вовремя остановить. Для поиска новых источников дохода и сохранения уже имеющихся Близнецам сейчас нужно максимально сконцентрироваться, а это задача не из простых из-за слабой энергетики в указанный период.

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Из-за своей лени и вспыльчивости рискуют нажить себе проблем с деньгами Стрельцы. До конца текущей недели им необходимо отказаться от бездействия, проявлять активность на работе. В противном случае они могут ее лишиться, в лучшем случае – Стрельцов ждет оглушительный успех и большие прибыли.

Ранее экстрасенс ответила, каким знакам Зодиака еще долго не видать "белой полосы".

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