Узнайте, кто попал в список счастливчиков.

Астрологи составили гороскоп на следующую неделю (с 27 февраля по 5 марта). Оказалось, что некоторые знаки Зодиака смогут начать новую жизнь уже с понедельника. Они будут купаться в деньгах и сказочно разбогатеют. Кому повезет - читайте ниже.

Дева

По мнению астрологов, Девы не привыкли ждать манны небесной, а потому всегда полагаются только на себя и свой труд. Новая неделя принесет этому знаку заслуженные награды. Вы можете ждать премии и похвалы.

Помимо этого, Девы могут выгодно продать что-то из своих вещей. Переберите свой гардероб, избавьтесь от всего лишнего. Вы очистите свое пространство от бесполезных вещей, а прибыль станет приятным бонусом, который можно потратить на все, что хотите.

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Весы

Астрологи считают, что Весы будут невероятно удачливыми. В ближайшие дни вы сможете разобраться со всеми долгами и наконец-то осознать, что у вас достаточно денег для счастливой жизни.

Не обойдется без помощи друзей. Они могут решить ваши проблемы.

Водолей

Новая неделя раскроет таланты Водолеев. Вы научитесь превращать все свои идеи в реальную прибыль. Не бойтесь озвучивать мысли, делитесь проектами и наработками с начальством. На работе поймут, что Водолеи приносят немало денег, их начнут ценить еще больше.

Однако Водолеям стоит беречь все, что они заработают. Не спешите расставаться с деньгами. Возможно, они вам пригодятся немного позже.

Ранее эксперты назвали дни удачи в марте. Именно в эти даты вы сможете увеличить свои доходы.

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