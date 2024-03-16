У них будет приятный разговор с начальством.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые уже в ближайшее время могут продвинуться по карьерной лестнице. По словам экспертов, начальство наконец оценит их старания и труд и вознаградит за это.

Близнецы

Близнецы могут завершить все проекты, над которыми работали длительное время. Как результат - вы начнете пожинать плоды своего труда. Конечно, это не останется незамеченным, поэтому уже совсем скоро у вас может состояться разговор с руководством.

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Если у вас есть какие-то свежие идеи, то обязательно поделитесь ими. Вас могут поддержать. Кроме того, вам могут создать более комфортные условия для работы, а также предложить больше "плюшек", благодаря которым вы будете еще более мотивированы.

Водолей

Все хорошо в профессиональной сфере будет и у Водолеев. Звезды говорят, что вы сами можете инициировать разговор с начальством о повышение. Составьте список своих заслуг и аргументируйте, почему вы достойны занять более высокую должность.

Однако не пытайтесь давить на руководство. Лучше тихо и мирно решить этот вопрос. Тогда есть шанс, что вас услышат и пойдут вам навстречу.

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