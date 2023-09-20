В их жизни наступает "белая" полоса.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которых судьба щедро одарит подарками уже в ближайшее время. Они получат шанс, о котором даже мечтать не могли. Подробнее об этом - читайте далее.

Лев

Львы получат невероятный шанс наконец-то получить все то, чего они очень долго хотели. Этот знак Зодиака мечтает жить в роскоши, среди бриллиантов и шелка. Так вот уже в конце сентября они получат хорошую премию, а также могут расчитывать на повышение зарплаты. Вы очень любите свою работу, поэтому не странно, что ваши доходы растут вместе с новыми задачами.

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Однако важно и то, чтобы вы научились правильно распоряжаться деньгами. Не стоит тратить сразу все. Отложите что-то на потом, чтобы не остаться у разбитого корыта через несколько лет.

Дева

Девам также выпадет шанс на миллион, однако он будет связан не с финансами, а с глобальными переменами в жизни. Вы можете решиться переехать за границу. Вполне вероятно, что именно там вы встретите свою судьбу и захотите остаться навсегда.

Все будет сопутствовать тому, чтобы вы почувствовали себя счастливым человеком. Несмотря на все сложности переезда, вы будете радоваться каждой мелочи.

Напомним, конец недели будет самым счастливым для двух знаков Зодиака.

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