Их ждет очень радостное время.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце этой недели получат незабываемый сюрприз. Ох, что же вас ждет - рассказываем подробно.

Стрелец

Наконец-то Стрельцы дождались праздника и на своей улице. Во-первых, мы можете отправиться в отпуск с любимым человеком, где вам может поступить очень интересное предложение. Заинтригованы? Есть шанс, что вам предложат руку и сердце. Да-да, вы вскоре можете пойти под венец.

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Кроме того, этот мини-отпуск запомнится вам на всю жизнь, потому что он будет очень романтическим. Ваша вторая половинка позаботится о том, чтобы удивлять вас каждый день. Вы будете радоваться как ребенок. Это ли не счастье?

Козерог

У Козерогов все будет не менее ярко. Вам могут сделать очень дорогой подарок, о котором вы мечтали много лет. Это может быть квартира, дом или автомобиль. Вы будете на седьмом небе от счастья.

Кроме того, вы можете узнать о пополнении в семье. Ваша вторая половинка будет безумно рада, когда узнает, что скоро на этот свет появится плод вашей любви. Любимый человек сделает все для того, чтобы вам было комфортно, тепло, уютно и радостно.

Напомним, у каких знаков Зодиака вскоре будут бабочки в животе.

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