Что ожидает Тельцов в первый весенний месяц и к каким предсказаниям астрологов стоит прислушаться.

Гороскоп Тельца на март 2023 обещает, что все, запланированное вами ранее, сбудется. Правда, для этого вам придется выйти из зоны комфорта. Не совсем то, что вы любите, но бояться не стоит - звезды будут на вашей стороне.

Гороскоп карьеры на март 2023

Колоссальных изменений в марте 2023 гороскоп Тельцам не обещает. Возможно, вам захочется накопить немного денег и это у вас получится. Но не следует быть чересчур строгим с собой - время от времени балуйте себя, чтобы не сорваться на спонтанных покупках.

От крупных приобретений лучше отказаться, есть вероятность купить совсем не то. Также в марте не стоит давать в долг, разве что ситуация будет совсем безвыходной. А вот подарить деньги можно - по закону круговорота денег в природе это поспособствует финансовому благополучию.

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Гороскоп любви на март 2023

В марте 2023 звезды советуют Тельцам меньше критиковать и ревновать своего партнера. Если вдруг и появляются разногласия - старайтесь их решить мирно. Кроме того, если вы станете более чутким и доверчивым, то ваши отношения значительно улучшатся.

Холостым Тельцам звезды советуют больше мечтать. Пусть все, о чем вы думаете сбывается. Не бойтесь делать первый шаг, отбросьте сомнения и скромность и слушайте свою интуицию - она подтолкнет к тому самому человеку.

Также возможно, что в марте вам признается в любви давний друг. Если чувства взаимны - хорошо, если нет - будьте максимально честны.

Гороскоп здоровья на март 2023

В марте 2023 Тельцам будет нужен активный отдых - прогулки, небольшие путешествия. Это поможет сохранить позитив и бодрость. Если вдруг самочувствие ухудшится - не игнорируйте: могут дать о себе знать хронические заболевания.

Попробуйте немного поменять рацион - сбалансируйте его, и бросайте вредные привычки, если они у вас есть.

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