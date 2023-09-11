Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп по картам Таро для каждого знака Зодиака. Узнайте, что ждет вас 12 сентября 2023 года.
Овен
Сегодня вы способны перевернуть горы, а это значит, что день лучше посвятить делам, а не отдыху. Но если все же решите отвлечься и провести этот день с друзьями или родней в свое удовольствие, выбирайте активные занятия - отправьтесь в аквапарк, на рыбалку или за грибами.
Телец
Сегодня гороскоп призывает вас быть максимально расчетливыми, отбросьте все эмоции и опирайтесь только на логику. Вечер может принести небольшое разочарование, вы узнаете о человеке из вашего окружения неприятную правду.
Близнецы
Не лучший день для переговоров - сегодня вы буквально зациклены на собственных интересах, и неспособны считаться с чужими. Договориться не получится, а вот шанс поссориться в пух и прах очень высок.
Рак
Сегодня вас посетит столько идей, что обдумать все и сразу у вас точно не получится. Чтобы не "потерять" интересную мысль, не расставайтесь с блокнотом до самого вечера и записывайте все, что приходит на ум. Потом обдумаете, без спешки.
Лев
Если вас пытаются втянуть в конфликт, отстранитесь от ситуации и не поддавайтесь на уловки оппонента. Пусть, хотя бы внешне, вы будете абсолютно спокойны, и недоброжелатель просто "захлебнется собственным ядом". Собственно, и по заслуге ему!
Дева
Не игнорируйте знаки судьбы - если какие-то непредвиденные обстоятельства мешают сделать то, что запланировано, значит, стоит отказаться от этих планов. Во второй половине дня обязательно проверьте электронную почту, соцсети и мессенджеры, может поступить важная информация.
Весы
Перестаньте страдать из-за того, что изменить уже невозможно. Примите ситуацию такой, какая она есть, и не тратьте нервы зря. Обстоятельства требуют от вас активных действий и внимания к вашим сегодняшним делам, живите здесь и сейчас, отпустите прошлое.
Скорпион
Сегодня вы наделены огромным зарядом энергии, вам по силам любые задачи. Используйте это с максимальной пользой, направьте силы на улучшение своей жизни, развитие, преодоление препятствий. Ставьте масштабные цели, большому кораблю - большое плавание!
Стрелец
Сегодня приготовьтесь к активной деятельности - дела не ждут, постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Это касается и работы, и домашних дел. Вечером пообщайтесь с родными, предложите провести вместе хотя бы несколько часов за каким-то приятным занятием.
Козерог
Верьте не только в собственные силы, окружающие тоже не беспомощны, и могут быть вам полезны. Не стоит взваливать на свои плечи то, что можно поручить другим, так вы заметно облегчите себе жизнь.
Водолей
Вам станет известно что-то, не предназначенное для ваших ушей. Но не стоит использовать сведения в корыстных целях или для того, чтобы навредить кому-то. Каким бы ни был велик соблазн, представьте, что вы ничего не слышали, иначе этот, мягко говоря, неблаговидный поступок повлечет за собой самые неприятные последствия для вас.
Рыбы
Не стесняйтесь говорить о своих достижениях - пора напомнить окружающим, чего вы стоите. Кому-то из ваших знакомых кажется, что полученные "бонусы" достались вам незаслуженно, по счастливой случайности. Не позволяйте обесценивать ваши успехи, парируйте, защищайтесь! Вы достойны того, что имеете, и никто не имеет права говорить вам обратное.