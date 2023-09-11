День не будет легким для многих знаков.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп по картам Таро для каждого знака Зодиака. Узнайте, что ждет вас 12 сентября 2023 года.

Овен

Сегодня вы способны перевернуть горы, а это значит, что день лучше посвятить делам, а не отдыху. Но если все же решите отвлечься и провести этот день с друзьями или родней в свое удовольствие, выбирайте активные занятия - отправьтесь в аквапарк, на рыбалку или за грибами.

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Телец

Сегодня гороскоп призывает вас быть максимально расчетливыми, отбросьте все эмоции и опирайтесь только на логику. Вечер может принести небольшое разочарование, вы узнаете о человеке из вашего окружения неприятную правду.

Близнецы

Не лучший день для переговоров - сегодня вы буквально зациклены на собственных интересах, и неспособны считаться с чужими. Договориться не получится, а вот шанс поссориться в пух и прах очень высок.

Рак

Сегодня вас посетит столько идей, что обдумать все и сразу у вас точно не получится. Чтобы не "потерять" интересную мысль, не расставайтесь с блокнотом до самого вечера и записывайте все, что приходит на ум. Потом обдумаете, без спешки.

Лев

Если вас пытаются втянуть в конфликт, отстранитесь от ситуации и не поддавайтесь на уловки оппонента. Пусть, хотя бы внешне, вы будете абсолютно спокойны, и недоброжелатель просто "захлебнется собственным ядом". Собственно, и по заслуге ему!

Дева

Не игнорируйте знаки судьбы - если какие-то непредвиденные обстоятельства мешают сделать то, что запланировано, значит, стоит отказаться от этих планов. Во второй половине дня обязательно проверьте электронную почту, соцсети и мессенджеры, может поступить важная информация.

Весы

Перестаньте страдать из-за того, что изменить уже невозможно. Примите ситуацию такой, какая она есть, и не тратьте нервы зря. Обстоятельства требуют от вас активных действий и внимания к вашим сегодняшним делам, живите здесь и сейчас, отпустите прошлое.

Скорпион

Сегодня вы наделены огромным зарядом энергии, вам по силам любые задачи. Используйте это с максимальной пользой, направьте силы на улучшение своей жизни, развитие, преодоление препятствий. Ставьте масштабные цели, большому кораблю - большое плавание!

Стрелец

Сегодня приготовьтесь к активной деятельности - дела не ждут, постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Это касается и работы, и домашних дел. Вечером пообщайтесь с родными, предложите провести вместе хотя бы несколько часов за каким-то приятным занятием.

Козерог

Верьте не только в собственные силы, окружающие тоже не беспомощны, и могут быть вам полезны. Не стоит взваливать на свои плечи то, что можно поручить другим, так вы заметно облегчите себе жизнь.

Водолей

Вам станет известно что-то, не предназначенное для ваших ушей. Но не стоит использовать сведения в корыстных целях или для того, чтобы навредить кому-то. Каким бы ни был велик соблазн, представьте, что вы ничего не слышали, иначе этот, мягко говоря, неблаговидный поступок повлечет за собой самые неприятные последствия для вас.

Рыбы

Не стесняйтесь говорить о своих достижениях - пора напомнить окружающим, чего вы стоите. Кому-то из ваших знакомых кажется, что полученные "бонусы" достались вам незаслуженно, по счастливой случайности. Не позволяйте обесценивать ваши успехи, парируйте, защищайтесь! Вы достойны того, что имеете, и никто не имеет права говорить вам обратное.

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