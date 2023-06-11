В этот день Близнецам стоит сделать упор на заботе о себе.

В понедельник, 12 июня, Тельцы рискуют сильно ошибиться и все испортить. А Овнам повезет, они могут сорвать куш. Что карты Таро сулят именно вашему знаку Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны получат приятную новость. Им может позвонить человек, по которому они очень скучали. Этот день отлично подходит для примирений и честных разговоров, зарывайте топор войны с теми, кого вы обидели.

Телец

Тельцам карты Таро сулят глупую ошибку, которая может перечеркнуть все старания. Будьте благоразумны и не торопитесь. Взвешивайте каждое решение и не стесняйтесь советоваться с близкими.

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Близнецы

В этот день Близнецам стоит сделать упор на заботе о себе. Прислушайтесь к своему организму, возможно, вам нужно пройти обследование или же записаться на прием к врачу. Отложите все дела и займитесь этим, не затягивайте.

Рак

Карты Таро советуют Ракам отказаться от попыток лукавить. Говорите только правду и не обманывайте тех, кто вам верит. Вы можете сильно обидеть человека, которого пытаетесь обвести вокруг пальца.

Лев

12 июня Львы получат ценный урок, благодаря которому они сумеют добиться успехов в будущем. Примите критику и не обижайтесь на правду. Порой нужно взглянуть на себя со стороны.

Дева

Девам можно отправиться в путешествие или решиться на что-то очень рисковое. Удача будет на вашей стороне, а потому смело соглашайтесь на авантюры. Это освежит ваши мысли и даст новые идеи.

Весы

Карты Таро советуют Весам решиться на серьезный шаг. Возможно, вы давно хотели уйти с нелюбимой работы или же закончить отношения с человеком, который вас раздражает. Выскажите все, что думаете, позвольте себе выпустить пар.

Скорпион

Скорпионы рискуют сильно огорчиться. Они могут поддаться негативу и позволить ему себя поглотить. Постарайтесь не падать духом и найдите источник хороших эмоций.

Стрелец

Стрельцы узнают что-то очень важное, эту информацию ранее от вас скрывали. Не показывайте, что сильно удивлены. Возможно, так вы сумеете выудить еще больше интересных фактов.

Козерог

Козерогов ждет романтика, их могут пригласить на свидание. Не бойтесь отдаться любви и начать новые отношения. Если же у вас уже есть вторая половинка, действуйте и устройте романтический ужин сами.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям денежный вулкан, который вот-вот взорвется. На вас может свалиться несметное богатство. Разделите его с теми, кто действительно нуждается в материальной поддержке.

Рыбы

12 июня Рыб ждут релакс и приятная компания. Не думайте о проблемах, ведь чаще всего их нет, вы их попросту "раздуваете" из ничего. Позвольте себе расслабиться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что в жизни двух знаков Зодиака начнется полоса неудач и проблем.

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