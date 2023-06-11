Новая неделя принесет им немало испытаний.

Астрологи предупредили о том, что со следующей недели у представителей двух знаков Зодиака начнется полоса из проблем и неудач. В их жизнь ворвется тотальное невезение. Кому стоит готовиться к трудностям - читайте ниже.

Рак

Раки, как считают астрологи, могут остаться у разбитого корыта. Вы рискуете потерять друзей и вторую половинку, все из-за недопонимания. Представители этого знака Зодиака редко слушают критику и никогда не берут во внимание важные советы.

Вас пытались остановить и спасти от необдуманных поступков и ошибок. Однако вы были чем-то слишком ослеплены. Теперь же придется столкнуться с жестокой реальностью и осознать, что в один миг вы можете потерять абсолютно все. Задумайтесь и постарайтесь предотвратить катастрофу.

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Козерог

Астрологи считают, что на следующей неделе Козероги могут потерять работу и остаться без денег. Это сильно ударит по вашему самолюбию. Вы рискуете наломать еще больше дров, если попытаетесь доказать свою правоту и обвинить других людей в своих бедах.

Представителям этого знака Зодиака стоит остановиться и выдохнуть. Возможно, полоса из неудач лишь ведет вас к кардинальным переменам. Поверьте в чудо и ждите, скоро буря уляжется и у вас снова все будет хорошо.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака найдут покровителя уже очень скоро.

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