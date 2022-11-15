Карты Таро дадут вам подсказку, как действовать в той или иной ситуации.

Эксперты в сфере эзотерики составили прогноз по картам Таро для разных знаков Зодиака. Узнайте, что 16 ноября ждет именно вас и какие сюрпризы вам подготовила судьба.

Овен

Если вы занимаете руководящую должность, то в этот день вам стоит быть максимально лояльным к своим подчиненным. Карты советуют вам принимать только мудрые и взвешенные решения.

Телец

Завтра вам придется проявить всю свою смелость. Не робейте перед вызовами судьбы, чтобы не проиграть эту битву. Помните, кто не рискует - тот не пьет шампанское.

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Близнецы

Первая половина дня будет очень насыщенной. Вас ждут приятные сюрпризы, приключения, разные события. Ближе к вечеру вам захочется побыть наедине с собой.

Рак

Пришло время осуществлять свои мечты. Звезды будут способствовать тому, чтобы вы добились желаемого самым легким путем. Никаких потрясений 16 ноября не предвидется.

Лев

Завтра вам может понадобиться хороший совет от близкого человека. Не бойтесь просить о помощи, если она вам действительно необходима.

Дева

В среду судьба будет всячески доказывать вам, что не все вокруг - дураки. Этот урок вы должны пройти, чтобы осознать, что не только ваше мнение имеет право на существование.

Весы

Вам важно помнить, что все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому не пытайтесь обманывать людей ради корыстных целей. Иначе вы рискуете испортить с ними отношения.

Скорпион

В этот день вам следует отпустить прошлое и открыть свое сердце для нового. Не бойтесь перемен, ведь они могут быть к лучшему. Также помните, что не всегда вход в реку дважды заканчивается положительно.

Стрелец

Вы получите множество подарков от Вселенной. Последнее время вы слишком были загружены работой, проблемами и прочим, а сейчас пришло время научиться радоваться жизни, быть в моменте.

Козерог

Ранее вы могли испортить отношения с близким человеком из-за ряда недопониманий. Завтра же вам стоит поговорить с ним по душам, выяснить, в чем проблема и как ее можно решить. Только так вам удастся наладить контакт.

Водолей

Эксперты советуют вам подвести итоги 2022 года и понять, что вы упустили. После этого составьте план на предстоящий год и уже сейчас начинайте его реализовывать.

Рыбы

У вас появится еще один шанс для самореализации. Вполне вероятно, что 16 ноября вы встретите покровителя, который поможет вам продвинуться по карьерной лестнице.

Напомним, трем знакам Зодиака звезды сулят успех в декабре 2022.

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