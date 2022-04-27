Эксперт утверждает, что сейчас принимается какое-то важное решение на счет Украины.

Карты таро говорят, что уже в ближайшем времени ситуация в Украине может стабилизироваться. Кроме того, они показали, что у Путина начались серьезные проблемы со здоровьем и даже галлюцинации. Об этом заявила таролог Елена Бюн, сделав свой расклад.

Точной даты, когда Украину перестанут бомбить, она не назвала. Однако подчеркнула, что победа не за горами.

"Настанет праздник в Украине. Карты говорят, он не за горами. Праздник, когда весь этот ужас закончится и будет радость от того, что настанут мир, покой, стабилизация этой ситуации", - сказала Бюн.

Также специалист отметила, что сейчас происходят какие-то важные решения, а определенную информацию пытаются скрыть от людей. Данная информация может быть связана с лидером страны-агрессора.

"В ближайшее время произойдет раскрытие какой-то важной информации. Сейчас эту информацию пытаются всеми силами держать в тайне. "Мы спросили (у карт, - ред) идет ли речь о Путине", - уточнила таролог.

Елена Бюн также увидела по картам, что со здоровьем у Путина серьезные проблемы, которые уже запустили "необратимый процесс".

"Карты говорят что человек, то есть "бункерный", находится на сегодняшний день на грани. Он в очень плохом самочувствии. И еще карты говорят о том, что в организме бункерного прошли процессы саморазрушения, которые не подлежат уже никакому восстановлению. Он на сегодняшний день находится в таком состоянии, что ему не говорят всей правды о войне. Две карты в сочетании говорят, что ему со здоровьем совсем плохо. Эти же карты говорят и о галлюцинациях", - рассказала таролог.

Напомним, недавно астрологи назвали 3 знака, у которых вскоре будут проблемы с деньгами.

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