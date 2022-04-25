Представителям данных знаков Зодиака стоит пересмотреть свое отношение к деньгам.

Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, которым звезды сулят финансовые трудности на протяжении как минимум ближайшей недели.

Козерог

Ранее у Козерогов долгое время наблюдаются проблемы в финансовом плане. Их не дают уладить трудности с работой. Звезды говорят, что на протяжении ближайшей недели эти проблемы не будут решены. Однако в положительном ключе ваши финансовые трудности будут развиваться после Лунного затмения 16 мая 2022.

Телец

Тельцов ждет очень насыщенный событиями май. В их судьбе будет переезд, а также дальняя дорога. Правда, в положительном ключе финансовые вопросы будут решены нескоро - представителей данного знака Зодиака ждет много непредвиденных трат и финансовых трудностей.

Близнецы

Почти весь апрель у Близнецов был тяжелым: травмы, сложности с переездом, неурядицы на работе. Это не закончится в ближайшее время. Как минимум, в конце апреля и начале мая финансовые трудности будут продолжать преследовать Близнецов. Решится это может после затмения 16 мая, однако пока что финансовой удачи звезды Близнецам не обещают.

Напомним, астролог предсказала опасность для киевлян.

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