Астрологи выделили топ-3 знака Зодиака, которым звезды сулят финансовые трудности на протяжении как минимум ближайшей недели.
Козерог
Ранее у Козерогов долгое время наблюдаются проблемы в финансовом плане. Их не дают уладить трудности с работой. Звезды говорят, что на протяжении ближайшей недели эти проблемы не будут решены. Однако в положительном ключе ваши финансовые трудности будут развиваться после Лунного затмения 16 мая 2022.
Телец
Тельцов ждет очень насыщенный событиями май. В их судьбе будет переезд, а также дальняя дорога. Правда, в положительном ключе финансовые вопросы будут решены нескоро - представителей данного знака Зодиака ждет много непредвиденных трат и финансовых трудностей.
Близнецы
Почти весь апрель у Близнецов был тяжелым: травмы, сложности с переездом, неурядицы на работе. Это не закончится в ближайшее время. Как минимум, в конце апреля и начале мая финансовые трудности будут продолжать преследовать Близнецов. Решится это может после затмения 16 мая, однако пока что финансовой удачи звезды Близнецам не обещают.
Напомним, астролог предсказала опасность для киевлян.