Эти карты говорят о том, что от вас что-то скрывают.

Таролог сделала расклад по всем знакам Зодиака на ближайшее время и сказала, что двое либо уже живут во лжи, либо их хотят обмануть. Стоит быть начеку Рыбам и Стрельцам. Подробнее читайте в материале.

Рыбы

Рыбам выпала Тройка Мечей в перевернутом положении. Она может указывать на то, что от вас преднамеренно скрывают информацию или вводят в заблуждение. Вероятно, человек, который лукавит - кто-то из ближайшего окружения, и вы видитесь с ним каждый день.

Еще одна карта, которая это подтверждает - это Луна. Карта Луны обычно связана с обманом, иллюзиями и скрытыми аспектами. Она может указывать на то, что вы оказываетесь в ситуации, где вам представляют искаженную или недостоверную информацию.

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Стрелец

Стрельцам выпала Карта Чародея. Она может указывать на мастерство манипуляции и обмана. Она может означать, что кто-то в вашем окружении использует свои навыки, чтобы ввести вас в заблуждение или скрыть правду. Чтобы не стать жертвой, не идите на поводу у сомнительных обещаний.

Еще одна проблема, о которой говорят таро - это предательство близких. Об этом сигнализирует карта Дьявола. Она также может говорить о том, что кто-то из ваших родных пытается вас контролировать.

Напомним, эти знаки Зодиака будут хватать звезды с неба.

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