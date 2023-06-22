Какой будет у Овнов середина лета, подскажет астрологический прогноз на месяц.

Для Овнов гороскоп на июль 2023 года обещает перемены в личной жизни и семейных отношениях. Возможно, что вам придется отодвинуть работу и карьеру на второй план или даже прервать, но эти "жертвы" будут оправданы. Середина лета в целом будет благоприятной, хотя и с трудностями. Идите вперед и достигайте намеченных целей - у вас все получится.

Гороскоп карьеры на июль 2023

Июль - удачный месяц у Овнов на работе. Правда, в начале месяца придется немного ограничить себя в расходах, но уже вскоре вас могут ждать повышение зарплаты или премия. Тратить их сразу же не нужно - лучше крупные покупки делать в конце месяца.

Тем, кто намерен поменять работу, звезды советуют не спешить - обещанное место на самом деле может оказаться не таким прекрасным.

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Гороскоп любви на июль 2023

Июль обещает Овнам много любовных переживаний. У семейных представителей знака зодиака могут объявиться поклонники из прошлого - звёзды советуют не поддаваться искушениям и не вспоминать то, что было. Лучше освежите свои семейные отношения - например, устройте романтический отдых или поездку. У холостых Овнов может начаться головокружительный роман, который вполне может перерасти в что-то большее.

В конце месяца страсти поулягутся - постарайтесь это время посвятить семье и детям, наладить отношения со всеми и простить обиды.

Гороскоп здоровья на июль 2023

В начале июля звезды советуют Овнам закаляться - все оздоравливающие процедуры пойдут вам на пользу. Можно перейти на здоровое питание - летом это сделать куда легче. На самочувствии не лучшим образом могут отразиться стрессы, поэтому лучше постараться избегать их. В это время вам прописан отдых и хороший сон.

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