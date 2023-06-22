День обещает быть интересным.

Астрологи составили прогноз на 23 июня 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что пятница сулит именно вам.

Овен

Завтра Овны могут спокойно наслаждаться жизнью и ни о чем не переживать. Вам этот день не сулит никаких потрясений, поэтому занимайтесь своими делами.

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Телец

Тельцы могут получить премию, но только если сдадут всю работу в указанный срок. Начальство оценит ваши старания и обязательно вознаградит вас. К тому же у вас еще и появится свободное время, если вы не будете все откладывать на потом.

Близнецы

А вот Близнецы могут столкнуться с врагами. Вероятно, ваши завистники дошли до точки кипения из-за ваших успехов и обязательно попытаются вам навредить. Будьте осторожны.

Рак

Позаботьтесь о своем физическом состоянии. День будет благоприятным для занятий спортом. Возможно, вы давно хотели начать бегать по утрам. Сейчас самое время.

Лев

Перед вами откроются новые двери, но очень важно, чтобы вы это заметили. Не сидите в своей ракушке, больше общайтесь с людьми и обращайте внимания на события, которые происходят вокруг вас.

Дева

Девам стоит больше времени уделить своей семье. Вы много работаете, поэтому часто приходите домой уставшими. Завтра вам стоит более лайтово провести день, а вечером побыть с любимыми людьми.

Весы

Весам стоит обратить внимание на свое здоровье. В пятницу могут обостриться хронические заболевания. Если вас что-то беспокоит - идите к врачу. Не ждите, пока станет хуже.

Скорпион

Представители этого зодиакального созвездия могут придумать план по покорению этого мира. Важно, чтобы вы уже сейчас начали действовать. Если будете ждать у моря погоды, то можете серьезно прогореть.

Стрелец

Вы слышали фразу, что риск - дело благородное? Так вот, уже завтра вы можете рискнуть в каком-то очень важном вопросе. Даже не сомневайтесь, что вам повезет, ведь удача будет на вашей стороне.

Козерог

Козероги могут получить яркие эмоции. Для этого вам достаточно заняться тем, что приносит вам удовольствие - шоппинг, поход в салон красоты, игры, кино. Выбирайте, что хотите!

Водолей

У Водолеев могут возникнуть проблемы с близким родственником. Возможно, ранее у вас уже были конфликты, а завтра ситуация только обостриться. Старайтесь сдерживать негативные эмоции.

Рыбы

Для Рыб этот день пройдет легко и спокойно. Однако астрологи вам советуют больше времени уделить работе. Не ленитесь, иначе вы остановитесь в профессиональном развитии.

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